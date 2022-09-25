Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
Советник Байдена о применении РФ ядерного оружия: "США дадут решительный ответ"
Враг не может прорвать фронт: Красный Лиман встречает подкрепления
Зеленский: Киев получил системы противовоздушной обороны NASAMS
США анонсировали новый пакет санкций против РФ в ответ на референдумы
Норкин: если ВСУ ударит по РФ — все электростанции Украины уничтожат
Симоньян рассказала о вопиющих нарушениях правил частичной мобилизации в РФ
Пограничная служба Казахстана задержала трёх граждан РФ
Шольц уверен, что отправлять танки для нужд ВСУ опасно: "Это будет катастрофой"

Consortium News: пророчество Пиглера насчёт США, России и Украины сбывается

Мир

Весной 2014 года австралийский журналист Джон Пиглер предупредил, что действия Вашингтона могут втянуть весь мир в масштабную войну из-за Украины. Он подчеркнул, что США с 1945 года пытались свергнуть более 50 правительств и вмешивались в выборы в 30 странах. Кроме этого, по словам Пиглера, американцы принимали активное участие в атаках на гражданское население при поддержки со стороны Лондона.

Consortium News: пророчество Пиглера насчёт США, России и Украины сбывается

"Роль Вашингтона в Украине отличается только своими последствиями для всех нас. Впервые со времён Рейгана США угрожают ввергнуть мир в войну. Восточная Европа и Балканы теперь являются военными форпостами НАТО. Украина — последнее "буферное государство", граничащее с Россией", — предупреждал Пиглер в 2014 году.

После государственного переворота на Украине США хотели захватить российскую военно-морскую базу в Крыму. Однако план провалился, поскольку России удалось защитить свои интересы и отстоять территорию. Пиглер писал, что если после этого Вашингтон начнёт притеснять русскоязычных жителей Украины руками киевского режима, то мир окажется на пороге полномасштабного вооружённого конфликта.

"Сегодня эти слова приобретают особый смысл. <…> Подобно руинам Ирака и Афганистана, Украина превратилась в тематический парк ЦРУ", — отмечают авторы издания Consortium News

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине

Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.

Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине
Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США
Мир. Новости мира
Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США
Силовые структуры
ВС РФ применили разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов
Силовые структуры
Минобороны РФ: замминистра Булгакова заменили на Мизинцева
Любовь Степушова НОАК не может свергнуть Си Цзиньпина, но может раздавить Запад Любовь Степушова Сергей Лебедев Музейные сокровища России разворованы, но кое-что ещё осталось Сергей Лебедев Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Huffpost: "исключительность Америки" в США доказали кадрами из-под Волгограда
Общество
Путин подписал ряд поправок в закон о военной службе: ужесточение во всём
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Силовые структуры
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Последние материалы
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
Советник Байдена о применении РФ ядерного оружия: "США дадут решительный ответ"
Consortium News: пророчество Пиглера насчёт США, России и Украины сбывается
Враг не может прорвать фронт: Красный Лиман встречает подкрепления
Зеленский: Киев получил системы противовоздушной обороны NASAMS
США анонсировали новый пакет санкций против РФ в ответ на референдумы
Норкин: если ВСУ ударит по РФ — все электростанции Украины уничтожат
Симоньян рассказала о вопиющих нарушениях правил частичной мобилизации в РФ
Пограничная служба Казахстана задержала трёх граждан РФ
Шольц уверен, что отправлять танки для нужд ВСУ опасно: "Это будет катастрофой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников