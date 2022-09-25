Consortium News: пророчество Пиглера насчёт США, России и Украины сбывается

Весной 2014 года австралийский журналист Джон Пиглер предупредил, что действия Вашингтона могут втянуть весь мир в масштабную войну из-за Украины. Он подчеркнул, что США с 1945 года пытались свергнуть более 50 правительств и вмешивались в выборы в 30 странах. Кроме этого, по словам Пиглера, американцы принимали активное участие в атаках на гражданское население при поддержки со стороны Лондона.

"Роль Вашингтона в Украине отличается только своими последствиями для всех нас. Впервые со времён Рейгана США угрожают ввергнуть мир в войну. Восточная Европа и Балканы теперь являются военными форпостами НАТО. Украина — последнее "буферное государство", граничащее с Россией", — предупреждал Пиглер в 2014 году.

После государственного переворота на Украине США хотели захватить российскую военно-морскую базу в Крыму. Однако план провалился, поскольку России удалось защитить свои интересы и отстоять территорию. Пиглер писал, что если после этого Вашингтон начнёт притеснять русскоязычных жителей Украины руками киевского режима, то мир окажется на пороге полномасштабного вооружённого конфликта.

"Сегодня эти слова приобретают особый смысл. <…> Подобно руинам Ирака и Афганистана, Украина превратилась в тематический парк ЦРУ", — отмечают авторы издания Consortium News