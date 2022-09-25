Советник Байдена о применении РФ ядерного оружия: "США дадут решительный ответ"

Советник Джозефа Байдена Джейк Салливан рассказал, что США предупредили РФ о "катастрофических последствиях" в случае применения ядерного оружия на Украине.

Джейка Салливана пригрозил, что США "дадут решительный ответ", если Россия ударит ядерным арсеналом по территории Украины.

Он объяснил, что Америка в частном порядке передала представителям РФ, что их ждёт при несоблюдении правил международной безопасности.

"Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнёрами", — заявил Салливан.

Он также отметил, что США не планируют диктовать политику в России, так как предоставляют право гражданам РФ самим определять своё будущее.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Владимир Путин может взорвать тактическое ядерное оружие над Чёрным морем.