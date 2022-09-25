Шольц уверен, что отправлять танки для нужд ВСУ опасно: "Это будет катастрофой"

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему страна опасается отправлять танки на Украину.

В Германии считают, что отправлять танки для нужд ВСУ означает делать шаг в сторону развития конфликта.

"Это очень опасно", — отметил глава правительства ФРГ.

Шольц заверил, что Германия поддерживает Украину.

"Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой", — сказал канцлер Германии.

Алексей Арестович упрекнул канцлера Германии Олафа Шольца в том, что Германия не передала ВСУ танки "Леопард". Советник офиса Владимира Зеленского заявил, что Украина "защищают всю Европу".