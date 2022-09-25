Арестович обратился к господину Шольцу: "Гепарды" передали, а "Леопарды" где?

Алексей Арестович упрекнул канцлера Германии Олафа Шольца в том, что Германия не передала Украине танки "Леопард". Советник офиса Владимира Зеленского напомнил, что ВСУ "защищают всю Европу".

На фоне частичной мобилизации в России Арестович признал, что Украина нуждается в удвоении вооружения. Украинский военный аналитик упрекнул Олафа Шольца в том, что Германия неохотно вооружает ВСУ.

"Вопрос к господину Шольцу: "Где "Леопарды", собственно говоря?" "Гепарды" передали, спасибо большое, а "Леопарды" где, хотелось бы уточнить", — сказал помощник Владимира Зеленского.

Военный обозреватель объяснил Западу, какую важную миссию взяла на себя Украина.

"Понимаете, что мы защищаем всю Европу, всю западную цивилизацию. Ежели мы падём, представьте куда поедет мобилизованный миллион? Или вы думаете что их так просто распустят по домам после одержанной на Украине победы? Вы очень сильно ошибаетесь. Этот каток будет не остановить, мы его останавливаем и даже отодвигаем. Нам не нужны натовские солдаты, мы сами закроем этот вопрос. Только нам нужно для этого оружие", — отметил Арестович.

Ранее Алексей Арестович объяснил, что Украина полностью закрывает границы на выезд для мужчин призывного возраста. Такое решение принято в связи с мобилизацией в РФ.