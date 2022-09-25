Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военком города Назарова о мобилизации: нет ограничений по возрасту и разрядам
ВС РФ и НМ ДНР уничтожили РСЗО HIMARS в Яковке Николаевской области
Союзник РФ Сербия отказалась признавать итоги референдумов: "И ты, Брут?"
В Запорожье нанесён удар по депо и гостинице с боевиками ВСУ
NYT: Путин может взорвать тактическое ядерное оружие над Чёрным морем
WSJ: широкая поддержка в конгрессе помощи Украине начинает давать трещины
64-летний американский актёр из Голливуда Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз
Зеленский на русском языке призвал россиян саботировать частичную мобилизацию
Лавров дал совет иностранным журналистам: учите русский

Арестович обратился к господину Шольцу: "Гепарды" передали, а "Леопарды" где?

Мир

Алексей Арестович упрекнул канцлера Германии Олафа Шольца в том, что Германия не передала Украине танки "Леопард". Советник офиса Владимира Зеленского напомнил, что ВСУ "защищают всю Европу".

Арестович обратился к господину Шольцу: "Гепарды" передали, а "Леопарды" где?

На фоне частичной мобилизации в России Арестович признал, что Украина нуждается в удвоении вооружения. Украинский военный аналитик упрекнул Олафа Шольца в том, что Германия неохотно вооружает ВСУ.

"Вопрос к господину Шольцу: "Где "Леопарды", собственно говоря?" "Гепарды" передали, спасибо большое, а "Леопарды" где, хотелось бы уточнить", — сказал помощник Владимира Зеленского.

Военный обозреватель объяснил Западу, какую важную миссию взяла на себя Украина.

"Понимаете, что мы защищаем всю Европу, всю западную цивилизацию. Ежели мы падём, представьте куда поедет мобилизованный миллион? Или вы думаете что их так просто распустят по домам после одержанной на Украине победы? Вы очень сильно ошибаетесь. Этот каток будет не остановить, мы его останавливаем и даже отодвигаем. Нам не нужны натовские солдаты, мы сами закроем этот вопрос. Только нам нужно для этого оружие", — отметил Арестович.

Ранее Алексей Арестович объяснил, что Украина полностью закрывает границы на выезд для мужчин призывного возраста. Такое решение принято в связи с мобилизацией в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине

Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.

Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине
ВС РФ применили разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов
Силовые структуры
ВС РФ применили разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов
Мир. Новости мира
Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США
Силовые структуры
Минобороны РФ: замминистра Булгакова заменили на Мизинцева
Любовь Степушова НОАК не может свергнуть Си Цзиньпина, но может раздавить Запад Любовь Степушова Сергей Лебедев Музейные сокровища России разворованы, но кое-что ещё осталось Сергей Лебедев Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Huffpost: "исключительность Америки" в США доказали кадрами из-под Волгограда
Общество
Путин подписал ряд поправок в закон о военной службе: ужесточение во всём
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Силовые структуры
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Последние материалы
Военком города Назарова о мобилизации: нет ограничений по возрасту и разрядам
ВС РФ и НМ ДНР уничтожили РСЗО HIMARS в Яковке Николаевской области
Союзник РФ Сербия отказалась признавать итоги референдумов: "И ты, Брут?"
В Запорожье нанесён удар по депо и гостинице с боевиками ВСУ
NYT: Путин может взорвать тактическое ядерное оружие над Чёрным морем
WSJ: широкая поддержка в конгрессе помощи Украине начинает давать трещины
64-летний американский актёр из Голливуда Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз
Зеленский на русском языке призвал россиян саботировать частичную мобилизацию
Лавров дал совет иностранным журналистам: учите русский
Кедми: ВСУ ждёт катастрофа — Западу уже нечего поставлять Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников