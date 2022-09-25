Глава сербского МИД Никола Селакович заявил, что Сербия не признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Министр иностранных дел Сербии объяснил, что такое решение продиктовано желанием следовать принципам международного права и Уставу ООН.
Он отметил, что признание результатов референдума противоречит государственными и национальными интересами Сербии, стремлением сохранить территориальную целостность и суверенитет.
Россияне негодуют, называя такое решение дружественной страны предательством.
"И ты, Брут?" — комментируют новость в Сети.
Ранее президент Сербии Александр Вучич напомнил, что Россия защищает запланированное осуществление и подчеркивает право народов на самоопределение. Сербский лидер приводил в пример Косово, когда войска НАТО оккупировали сербскую провинцию.
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