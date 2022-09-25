NYT: Путин может взорвать тактическое ядерное оружие над Чёрным морем

Президент РФ Владимир Путин может взорвать тактическое ядерное оружие — возможно, в ходе демонстрационного взрыва над Чёрным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины. Однако пока доказательств того, что Россия перемещает это оружие или готовит такой удар, нет.

Об этом заявили вчера представители администрации США, пишет издание The New York Times.

По их словам, они отметили изменение тона, масштаба и серьёзности последних угроз Путина по сравнению с аналогичными угрозами, которые он делал после ухода России из-под Киева и северной Украины в начале этого года.

Издание пишет, что два высокопоставленных чиновника отказались верить в то, что Путин готов применить ядерное оружие сейчас, учитывая реакцию, которую это вызовет со стороны Запада, а также со стороны союзников Москвы, таких как Китай и Индия.

Однако те же официальные лица США заявили, что относятся к высказываниям Путина очень серьёзно.

Эту позицию подтвердила в пятницу и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.