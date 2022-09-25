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WSJ: широкая поддержка в конгрессе помощи Украине начинает давать трещины

Мир

Широкая поддержка в конгрессе помощи Украине начинает давать трещины, поскольку многие республиканцы в Палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ: широкая поддержка в конгрессе помощи Украине начинает давать трещины

Издание отмечает, что обеспокоенность по поводу потенциального смещения акцентов в вопросе украинской помощи возникает по мере того, как Украина продолжает продвигаться на восток, захватив около 3500 квадратных миль территории на северо-востоке Харьковской области в рамках внезапного наступления в начале этого месяца.

Считается, что в этом помогла именно военная помощь США, в том числе реактивные установки HIMARS.

Однако, несмотря на всё это, число скептиков по поводу помощи Украине в конгрессе возрастает, и они особенно активизируются в преддверии ноябрьских выборов, обращая внимание на то, что в помощь Украине уже направлены колоссальные средства — многие миллиарды долларов.

В то же время, есть серьёзные экономические проблемы, с которыми должна сейчас справляться Америка — в первую очередь, серьёзнейшая инфляция. В борьбе с ней потраченные на Украину миллиарды могли бы очень пригодиться, рассуждают скептики.

В январе республиканцы наверняка будут составлять заметное большинство в конгрессе, и вопрос помощи Украине может выглядеть уже совершенно иначе, полагает автор статьи.

Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что Запад резко уменьшает поставки вооружения для нужд Украины, так как ему просто нечего больше давать.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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