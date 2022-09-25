Запад резко уменьшает поставки вооружения для нужд Украины. Об этом заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми в эфире ток-шоу Владимира Соловьёва.
По словам аналитика, соотношение сил на поле боя для Украины резко ухудшается, но никакой реакции Запада нет.
Но именно это, а не разговоры, угрозы и игра в санкции определит то, что произойдёт дальше, считает Кедми.
Решающими для Вооружённых сил Украины (ВСУ), по его мнению, станут следующие несколько месяцев.
"Что будет с украинской армией в следующие четыре месяца, когда нечего ей поставлять? Физически нечего — ничего нет!", — заявил эксперт.
Он добавил, что у одной страны — Турции — достаточно танков, артиллерии и бронетранспортёров, чтобы хоть завтра послать их на Украину. Однако она не даёт ничего.
Ранее издание The Washington Post предположило, что спецоперация на Украине переходит в решающую стадию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.