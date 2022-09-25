Кедми: ВСУ ждёт катастрофа — Западу уже нечего поставлять Украине

Запад резко уменьшает поставки вооружения для нужд Украины. Об этом заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми в эфире ток-шоу Владимира Соловьёва.

По словам аналитика, соотношение сил на поле боя для Украины резко ухудшается, но никакой реакции Запада нет.

Но именно это, а не разговоры, угрозы и игра в санкции определит то, что произойдёт дальше, считает Кедми.

Решающими для Вооружённых сил Украины (ВСУ), по его мнению, станут следующие несколько месяцев.

"Что будет с украинской армией в следующие четыре месяца, когда нечего ей поставлять? Физически нечего — ничего нет!", — заявил эксперт.

Он добавил, что у одной страны — Турции — достаточно танков, артиллерии и бронетранспортёров, чтобы хоть завтра послать их на Украину. Однако она не даёт ничего.

Ранее издание The Washington Post предположило, что спецоперация на Украине переходит в решающую стадию.