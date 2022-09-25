Сбежавших от мобилизации в Грузию россиян заставляют признать Россию оккупантом

При пересечении границы с Грузией местные пограничники заставляют россиян письменно признать Россию оккупантом и страной агрессором.

Фотографию заявления опубликовало издание Царьград ТВ.

"Испуганным крысам, бегущим от мобилизации, надо подписать вот такой незамысловатый документ — чистосердечное признание в предательстве", — пояснили авторы материала.

Они попросили российских пограничников вести тщательный учёт тех, кто пересёк границу после объявления частичной мобилизации. По мнению журналистов издания, этих людей стоит не пускать обратно в Россию, а то и вовсе лишить гражданства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовать половину российских силовиков, которые могут "снести любую армию мира".