Представитель Эрдогана: обменять удалось только 5 командиров ВСУ вместо 15

Киев планировал получить 15 командиров Вооружённых сил Украины (ВСУ), обсуждая обмен военнопленными между Украиной и Россией, однако удалось договориться только по пяти. Об этом рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, переговоры шли больше трёх месяцев. Всё это время от публичных заявлений стороны воздерживались, заметил он.

В конечном итоге список из 15 имён был сокращён до 5 фамилий, заявил Калын, добавив, что все они будут находиться на территории Турции "в безопасности" до окончания боевых действий.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал обмен пленными, в результате которого в Россию вернулись 55 человек, а Украина получила 215 военных, включая командиров различного уровня.