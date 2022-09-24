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Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США

Мир

В Твиттере, а также соцсетях и Телеграм распространяются слухи об якобы перевороте в Китае, а также отставке и даже аресте Си Цзиньпина "партийными товарищами" после возвращения с саммита стран ШОС.

Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США

Самое частое объяснение - якобы, молодые коммунисты решили отстранить "великого лидера" Си и забрать власть себе перед съездом КПК, в том числе — чтобы перестать поддерживать Россию в условиях СВО и западных санкций.

Вброс подкрепляется видео "колонн военной техники неподалеку от Пекина длинной 80 километров", а также рассуждениями, что с 23 сентября председатель КПК якобы "не появлялся на публике".

"В Пекине все спокойно, нет ни танков, ни войск, все чиновники и СМИ спокойны. Это пошло из Твиттера и сейчас это пытаются вбросить в WeChat (основной мессенджер в Китае), причем источник — китаянка из США, которая критикует (оттуда — прим. ред.) Си, компартию и страну" — заявил Pravda.Ru живущий в Пекине IT-менеджер и блогер Ву Хонг.

Кроме того, в Телеграме обсуждается, что источник вброса об отставке Си Цзиньпина и перевороте в Китае Дженифер Зенг (Jennifer Zeng, 曾錚) и ранее отличалась провокациями про "коронавирус запустила компартия Китая", а также постоянным пиаром своего видеоканала.

"Переворота нет, не верьте" — заключил Ву Хонг.

Ранее Pravda.ru сообщала, что Владимир Путин договорился с Си Цзиньпином и организацией референдумов на освобожденной территории "нанёс удар по альянсу НАТО-Украина".

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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