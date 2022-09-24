MWM: у НАТО заканчиваются танки Т-72 для Киева, а у ВСУ нет снарядов для М-55

Запасы танков Т-72 почти закончились у западных стран. Поэтому они вынуждены передавать украинской армии боевые машины на основе Т-55, но у ВСУ нет к ним боеприпасов. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Киеву поставят словенские танки М-55, построенные на базе аналогичных советских машин, уточняет издание. Их отличает модернизированный двигатель и броня, а также стандартная для НАТО 105-миллиметровая пушка.

По мнению авторов статьи, для Украины остается весьма сомнительной полезность М-55 из-за калибра его основного орудия, который несовместим с имеющимися типами боеприпасов.

Эксперты объяснили, что Западу пришлось начать передавать Киеву такие специфичные вооружения после того, как у союзников США в Восточной Европе практически полностью закончились запасы танков Т-72.