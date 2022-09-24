Начало предвыборной агитации кандидатов в Конгресс США ознаменовалось выпуском видеоклипа от Республиканской партии. Как оказалось, "исключительность Америки" в нём доказывается кадрами из России.
В ноябре республиканцы могут увеличить своё представительство в американском парламенте, что самым губительным образом скажется на военной и финансовой помощи Украине. Пытаясь завоевать доверие американцев, они решили напомнить гражданам США о "богатом наследии истории страны".
Как оказалось, пафосная речь диктора на заднем плане была проиллюстрирована кадрами из Волгоградской области России, выяснило американское издание Huffpost. Также в ролике показали российскую нефтяную вышку и волгоградского мальчика, который улыбается и бежит по полю с игрушечным самолетом.
Правитель сенатора-республиканца Кевина Маккарти пояснил журналистам, что нужно не разглядывать кадры, а интересоваться проблемами простых американцев.
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