Киев "обиделся" на Иран и высылает дипломатов

Правительство в Киеве сообщило, что отозвало аккредитацию посла Ирана на Украине и "значительно сократит” количество иранских дипломатов в посольстве в ответ на "недружественный акт” Тегерана по продаже боевых беспилотников России.

"Поставка оружия Москве прямо противоречит позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, публично заявленной высшим руководством Ирана. Это недружественный акт, который наносит серьёзный удар по украинско-иранским отношениям”, — говорится в заявлении МИД Украины.

Решение об отзыве аккредитации и высылке пока неустановленного числа дипломатов было передано временному поверенному в делах Ирана в пятницу вечером.

Напомним, ранее министерство обороны Украины заявило, что ВСУ уничтожили шесть "российских беспилотников-камикадзе, предоставленных Ираном”.

Согласно фотографиям и видео, распространяемым в социальных сетях, речь идёт о беспилотниках-камикадзе с маркировкой Geran-2 (Герань), которые напоминают иранский Shahed-136.

На видео из Одессы украинские военные извлекают другой тип беспилотника из Черного моря. Аппарат похож на модель Мохаджер-6.

США впервые обвинили Иран в продаже боевых беспилотников России в июле, что Тегеран отрицал. В конце августа Кремль назвал сообщения американских СМИ о передаче беспилотников "информационным вбросом”, но заявил, что отношения с Ираном "динамично развиваются”.

Очень похоже на то, что решение о высылке иранских дипломатов Банковой "подсказано" Вашингтоном, оскорбившимся выступлением в ООН Эбрахима Раиси (об этом подробнее здесь).