Правительство в Киеве сообщило, что отозвало аккредитацию посла Ирана на Украине и "значительно сократит” количество иранских дипломатов в посольстве в ответ на "недружественный акт” Тегерана по продаже боевых беспилотников России.
"Поставка оружия Москве прямо противоречит позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, публично заявленной высшим руководством Ирана. Это недружественный акт, который наносит серьёзный удар по украинско-иранским отношениям”, — говорится в заявлении МИД Украины.
Решение об отзыве аккредитации и высылке пока неустановленного числа дипломатов было передано временному поверенному в делах Ирана в пятницу вечером.
Напомним, ранее министерство обороны Украины заявило, что ВСУ уничтожили шесть "российских беспилотников-камикадзе, предоставленных Ираном”.
США впервые обвинили Иран в продаже боевых беспилотников России в июле, что Тегеран отрицал. В конце августа Кремль назвал сообщения американских СМИ о передаче беспилотников "информационным вбросом”, но заявил, что отношения с Ираном "динамично развиваются”.
Очень похоже на то, что решение о высылке иранских дипломатов Банковой "подсказано" Вашингтоном, оскорбившимся выступлением в ООН Эбрахима Раиси (об этом подробнее здесь).
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