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Вашингтон порекомендовал гражданам США не становиться в ряды Вооружённых сил Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала американцев не участвовать в боевых действиях на Украине.

"Мы также повторяем, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину", — объяснила официальный представитель правительства США.

Жан-Пьер отметила, что США одобряют заключение договоренности об обмене пленными между Россией и Украиной. Благодаря данному обмену стало возможным возвращение двух граждан США на родину.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают вооружение на Украину через греческий порт Александруполис.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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