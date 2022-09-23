Вашингтон порекомендовал гражданам США не становиться в ряды Вооружённых сил Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала американцев не участвовать в боевых действиях на Украине.
"Мы также повторяем, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину", — объяснила официальный представитель правительства США.
Жан-Пьер отметила, что США одобряют заключение договоренности об обмене пленными между Россией и Украиной. Благодаря данному обмену стало возможным возвращение двух граждан США на родину.
Ранее сообщалось, что США перебрасывают вооружение на Украину через греческий порт Александруполис.
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Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об активности украинских диверсантов в районе Пологов.