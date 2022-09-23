Кабмин Украины: области страны разделили на фронтовые, тыловые и освобождённые

Согласно заявлению главы министерства общин и территорий Украины Алексея Чернышова, Кабмин страны принял решение разделить её регионы на четыре типа: освобождённые, опорные, тыловые и фронтовые.

"Кабинет министров Украины условно разделил все области Украины на четыре типа: фронтовые, опорные, деоккупированные и тыловые, согласно близости фронта и основных задач во время войны", — сказал Чернышов, которого цитирует украинское издание "Варианты. Львов".

Чернышов пояснил, что фронтовыми регионами, согласно градации киевских властей, на данный момент являются Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области. К опорным было решено отнести шесть областей Украины: Полтавскую, Черкасскую, Одесскую, Винницкую, Кировоградскую и Днепропетровскую. Восемь тыловых областей, по мнению украинских властей, это: Хмельницкая, Черновицкая, Ровенская, Волынская, Закарпатская, Тернопольская, Львовская и Иваново-Франковская.

И, наконец, освобождёнными областями в Кабмине Украины считают Черниговскую и Сумскую, пообещав в скором времени присоединить к ним ещё и Харьковскую.