США перебрасывают вооружение на Украину через греческий порт Александруполис

Греческий порт Александруполис стал важным геополитическим объектом, поскольку США поставляют через него вооружение на Украину. Американские компании хотят приватизировать морскую гавань Греции, сообщает EADaily.

Выбор Александруполиса перевалочным пунктом для отправки военных грузов НАТО на Украину ухудшил американо-турецкие отношения, поскольку США отказались от помощи Турции. Для Вашингтона Анкара стала менее надëжным союзником, и Североатлантический альянс нашёл альтернативный маршрут для оказания военной помощи Киеву.

Ещё в декабре прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выражал беспокойство по поводу того, что НАТО перебрасывает технику через греческий порт на Украину.

В 2011 году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание американской военной базы в Александруполисе свидетельствует о превращении Греции в форпост США.