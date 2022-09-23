Рогов рассказал об указах Зеленского по организации терактов и срыве референдума

Президент Украины Владимир Зеленский отдавал распоряжения об организации террористических актов на подконтрольных России территориях для того, чтобы там не состоялись запланированные референдумы. Об этом рассказал член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил, что приказы о терактах в Донбассе, Херсонщине и Запорожье Зеленский отдавал лично.

При этом Рогов убеждён, что преступным планам украинского президента не суждено сбыться.

"Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови. Я уверен, что ничего у них не получится", — сказал Рогов в эфире "Радио России".

23 сентября начался референдум по вопросу вхождения в состав РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.