Балицкий: ВСУ используют для устрашения жителей Запорожья беспилотники

По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, для того, чтобы запугать жителей городов, находящихся под контролем РФ, ВСУ используют беспилотники.

Балицкий рассказал, запугивание началось ещё до открытия участков для проведения голосования 23 сентября, когда в 7 часов утра украинский беспилотник сбросил рядом со зданием обладминистрации предмет, который позже взорвался.

В результате взрыва никто из людей не пострадал, только были повреждены находившиеся поблизости автомобили.

Глава ВГА назвал случившееся "устрашающей акцией" со стороны киевских властей.

"Это была, видать, такая устрашающая акция. Но ещё такие же методы применяют не только в Мелитополе как временном областном центре, но и в Розовке, в Черниговке, то есть в целом ряде городов, где так же беспилотники залетают и пытаются сделать подобные провокации", — рассказал Балицкий в эфире "России 24".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил в том, что в регионах, в которых проводятся референдумы, были приняты все меры по обеспечению безопасности.