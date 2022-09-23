Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорит с Украиной по поводу военной помощи на "языке фашизма", заявил журналист Арнольд Шельцель в статье для издания Junge Welt.
Ранее глава немецкого МИД заявила, что вооружение, которое западные страны поставляют Киеву, "спасает жизни". Автор материала обратил внимание на то, что в своём заявлении Бербок не учитывает жизни россиян и уроженцев Донбасса, которые погибают в ДНР и ЛНР под обстрелами Вооружённых сил Украины.
По словам Шельцеля, Бербок не интересуют человеческие жизни на другой стороне — она предпочитает говорить с Киевом на "языке фашизма".
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