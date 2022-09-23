Если жители Запорожской области проголосуют за вхождение в состав РФ, она сохранит своё название. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Мы планируем сохранить нынешние название Запорожская область", — сказал Рогов.
При этом представитель администрации напомнил, что в качестве другого варианта названия предлагался "Запорожский край".
23 сентября в Запорожье начался референдум по поводу присоединения к России. Желающие отдать свой голос в рамках этого голосования могут это сделать до 27 сентября.
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