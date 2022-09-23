В конгрессе США призвали ограничить власть Байдена

Член палаты представителей США Кэт Кэммак призвала американский конгресс принять закон, который ограничит власть президента Джо Байдена.

Эта инициатива избавит страну от разорительных законопроектов нынешнего главы государства, объяснила Кэммак.

Она рассказала, что в 2010 году штат Флорида принял закон, позволяющий местным властям отклонять инициативы Вашингтона.

"Республиканцы в конгрессе должны добиться принятия аналогичного закона на федеральном уровне, чтобы законодательно обуздать правление Байдена", — написала Кэммак в статье, опубликованной изданием Newsweek.

Конгрессвумен считает, что безуспешная политика Вашингтона катастрофически сказывается на доходах семей в США. Президентство Байдена привело к росту цен на продукты питания, бензин и комуслуги, добавила Кэммак.