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Рогов: Запорожье объявит о своей независимости после референдума

Мир

Если результат референдума окажется положительным, и жители Запорожской области отдадут свои голоса за вхождение в состав РФ, власти региона объявят о его независимости. Это необходимый шаг, и только после него можно будет предпринимать действия по присоединению Запорожья к России. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в разговоре с ТАСС.

Рогов: Запорожье объявит о своей независимости после референдума

Представитель администрации подчеркнул, что Запорожье какое-то время будет находиться в статусе независимого региона.

"Да, условно некоторое время, пока нас не примет Россия, мы будем независимыми. Ничего не меняем, оставляем название Запорожская область, чтобы не было путаницы. Все делается по федеральному конституционному закону №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя", сказал Рогов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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