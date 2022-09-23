Кнутов призвал РФ нанести разрушительный удар по Украине, чтобы шокировать Запад

Для освобождения Донбасса одной волны частичной мобилизации достаточно. Однако стоит учитывать, что США, Великобритания и Евросоюз намерены и дальше затягивать конфликт. Об этом заявил военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru.

Запад неоднократно говорил о том, что борьба должна продолжаться чуть ли не до 2024 года, подчеркнул историк.

"Они будут делать всё для того, чтобы война только нарастала, чтобы разорять нашу экономику, изматывать людей, вызывать социально-экономические кризисы, недовольства в стране, вести дело к госперевороту", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

В таком случае Россия будет вынуждена проводить последующие мобилизационные волны. Однако, по мнению Кнутова, это можно предотвратить с помощью мощного удара по Украине, который заставит киевский режим пойти на капитуляцию.

Со стороны Вашингтона были заявления о том, что если российская армия одержит внушительную победу, то сухопутные войска, военно-воздушные силы США ввяжутся в конфликт, отметил эксперт.

"Поэтому удар должен быть мощный и решительный! Настолько разгромный, что пока Запад начнёт приходить в себя от неожиданного эффекта, здесь уже всё будет закончено. Это уже будет означать не поддержку киевского режима, а фактически начало прямой войны между НАТО и Россией, на что всё-таки многие западные политики не пойдут", — заключил Кнутов.