Рябков указал на полную недоговороспособность США

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, с США в принципе невозможно договориться.

По мнению Рябкова, Вашингтон делает всё возможное, чтобы заставить Киев перенести военные действия на российскую территорию. Кроме того, западные кураторы Украины не гнушаются и ядерным шантажом, добавил замглавы внешнеполитического ведомства.

"Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение". В ход пошел и ядерный шантаж", — заявил Рябков в ходе своего выступления по тематике 60-летия Карибского кризиса.

Рябков добавил, что российско-американские отношения сейчас находятся в своей наихудшей фазе, "в крайне плачевном состоянии", и практически стремятся к нулю.