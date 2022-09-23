Председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко в ходе пресс-конференции сказала, что представители Москвы, Берлина и Амстердама регистрируются в качестве наблюдателей на референдуме о включении региона в состав Российской Федерации.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.