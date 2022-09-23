С теми жителями Запорожской области, которые на референдуме проголосуют против вхождения региона в состав России, не будет ничего. Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Он заявил в разговоре с журналистом издания URA.RU, что если люди не боятся выражать свою точку зрения, то это приветствуется. И за мысли никого преследовать не будут.
Однако в случае нарушения гражданином закона и выхода на улицы с призывами или с оружием, реакция властей последует достаточно жёсткая.
Напомним, сегодня первый день голосования на референдумах в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
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