Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве нужен диалог с Киевом для выполнения задач военной спецоперации по принуждению к миру на Украине. Однако, по словам пресс-секретаря руководителя России, предпосылок для запуска переговоров нет.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.