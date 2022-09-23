Песков: переговоры с Украиной востребованы для достижения целей спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве нужен диалог с Киевом для выполнения задач военной спецоперации по принуждению к миру на Украине. Однако, по словам пресс-секретаря руководителя России, предпосылок для запуска переговоров нет.