Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал создать с российскими специалистами похожие на "Мир" платёжные системы.
"Министрам было поручено разработать с РФ альтернативы", — заявили журналисты A Haber.
Как подчеркнул глава страны, представители Анкары разговаривали об этом с министрами в России. По данным СМИ, власти продолжат обсуждать использование системы "Мир" в Турции.
Ранее Эрдоган призвал мировых лидеров вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Также турецкий лидер раскритиковал ООН, которая не предотвратила конфликт на Украине.
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