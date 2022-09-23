Эрдоган распорядился разработать альтернативы платёжной системе "Мир"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал создать с российскими специалистами похожие на "Мир" платёжные системы.

"Министрам было поручено разработать с РФ альтернативы", — заявили журналисты A Haber.

Как подчеркнул глава страны, представители Анкары разговаривали об этом с министрами в России. По данным СМИ, власти продолжат обсуждать использование системы "Мир" в Турции.

Ранее Эрдоган призвал мировых лидеров вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Также турецкий лидер раскритиковал ООН, которая не предотвратила конфликт на Украине.