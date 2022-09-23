Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о готовности применить все имеющиеся в арсенале средства для защиты страны. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан. По его мнению, Москва может использовать ядерное оружие в случае угрозы.
"Я уже не отважусь утверждать, что устрашение ядерным оружием со стороны руководства РФ является лишь блефом. Ведь и сам Путин в своём выступлении чётко сказал: "Я не блефую", — цитирует слова Земана ТАСС.
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