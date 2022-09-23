Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии мобилизации не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что мобилизации в стране не будет. Он подчеркнул, что "пропагандистам" необходимо создать ситуацию для обсуждения.

Лукашенко напомнил, что частичная мобилизация объявлена только в России.

"То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Не будет никакой мобилизации. Это враньё", — заявил Лукашенко.