Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что мобилизации в стране не будет. Он подчеркнул, что "пропагандистам" необходимо создать ситуацию для обсуждения.
Лукашенко напомнил, что частичная мобилизация объявлена только в России.
"То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Не будет никакой мобилизации. Это враньё", — заявил Лукашенко.
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