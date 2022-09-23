Мэр Харькова пообещал уволить чиновницу, отдохнувшую в Ницце и Монако

Чиновница из Харькова оказалась в центре скандала из-за фотографий из Ниццы и Монако. Туда сотрудница департамента городского совета Анна Рябоконова отправилась праздновать свой день рождения.

Она выставляла в соцсетях фото с алкоголем на фоне морских пейзажей и роскошных апартаментов.

Ранее в такой же скандал попал начальник департамента по земельным ресурсам Сергей Колесник, который был уволен за это.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, отдохнувшая в Ницце Рябоконова также будет уволена, как и предыдущий чиновник. Об этом он заявил в комментарии изданию "Страна.ua".

Мэр уточнил, что сотрудница горсовета работает в том же департаменте земельных ресурсов, что и Колесник, и пообещал выжигать этот вирус "калёным железом".