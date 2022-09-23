Чиновница из Харькова оказалась в центре скандала из-за фотографий из Ниццы и Монако. Туда сотрудница департамента городского совета Анна Рябоконова отправилась праздновать свой день рождения.
Она выставляла в соцсетях фото с алкоголем на фоне морских пейзажей и роскошных апартаментов.
Ранее в такой же скандал попал начальник департамента по земельным ресурсам Сергей Колесник, который был уволен за это.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, отдохнувшая в Ницце Рябоконова также будет уволена, как и предыдущий чиновник. Об этом он заявил в комментарии изданию "Страна.ua".
Мэр уточнил, что сотрудница горсовета работает в том же департаменте земельных ресурсов, что и Колесник, и пообещал выжигать этот вирус "калёным железом".
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