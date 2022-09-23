В ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье стартовал референдум о воссоединении с РФ

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях сегодня, 23 сентября, начинаются референдумы о присоединении к России.

С 8.00 утра в Мелитополе члены избирательных комиссий начали обходить жителей, чтобы те смогли проголосовать по вопросу воссоединения региона с Российской Федерацией.

Первые четыре дня голосование на освобождённых от националистов территориях планируется проводить адресно в целях безопасности, а во вторник, 27 сентября, все желающие смогут отдать свой голос на оборудованных участках.

Местные власти не исключают, что Киев запланировал различные провокации, а потому силовые структуры области перевели на усиленное круглосуточное дежурство.

В Запорожской и Херсонской областях вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?", а в ДНР и ЛНР — "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?"

Предварительные итоги голосования планируют обнародовать 27-28 сентября.