Члены Евросоюза намереваются в ближайшие недели выработать решение по ограничению стоимости российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.
Автор материала уточняют, что согласование было решено ускорить после объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации.
По мнению аналитиков издания, европейским странам будет тяжело найти консенсус: промышленность государств имеет разную потребность в углеводородах, а санкции подразумевают единогласие членов ЕС.
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