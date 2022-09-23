Турецкие финансовые учреждения, принимающие российские карты "Мир", получают угрозы из Вашингтона, сообщают местные СМИ.
"США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир", — пишет издание Yeni Şafak.
Авторы материала отмечают, что два из пяти крупных турецких банков отказались от использования российской платёжной системы, опасаясь санкции США.
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