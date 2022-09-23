Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что затрудняется найти объяснение действиям Владимира Путина на Украине.

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", — предположил он в беседе с журналистами CNN.