Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что затрудняется найти объяснение действиям Владимира Путина на Украине.
"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", — предположил он в беседе с журналистами CNN.
Решение Путина начать специальную военную операцию на Украине французский президент считает "гигантской" ошибкой.
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