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Макрон затруднился объяснить действия Путина на Украине

Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что затрудняется найти объяснение действиям Владимира Путина на Украине.

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", — предположил он в беседе с журналистами CNN.

Решение Путина начать специальную военную операцию на Украине французский президент считает "гигантской" ошибкой.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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