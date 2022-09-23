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Die Welt: Германии в ближайшее время грозит дефицит продовольствия

Мир

На пищевую промышленность ФРГ обрушился самый сильный кризис за последние 70 лет. Уже вскоре немцы могут столкнуться с дефицитом продовольствия.

Производители продуктов питания предупредили, что высокие цены на энергоносители заставят их прекратить деятельность, пишет немецкое издание Die Welt.

"Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная", — обратились представители отрасли к властям.

Они напомнили, что многие предприятия готовятся к банкротству, а значит уже в ближайшее время опустеют полки в супермаркетах и магазинах Германии.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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