На пищевую промышленность ФРГ обрушился самый сильный кризис за последние 70 лет. Уже вскоре немцы могут столкнуться с дефицитом продовольствия.
Производители продуктов питания предупредили, что высокие цены на энергоносители заставят их прекратить деятельность, пишет немецкое издание Die Welt.
"Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная", — обратились представители отрасли к властям.
Они напомнили, что многие предприятия готовятся к банкротству, а значит уже в ближайшее время опустеют полки в супермаркетах и магазинах Германии.
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