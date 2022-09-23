За последние два дня увеличилось количество россиян, желающих пересечь границу с Казахстаном, отметили в пограничной службе республики.
"На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. На четырёх (пропускных пунктах. — Прим. ред.) наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств", — гласит официальное сообщение ведомства.
Ранее власти Казахстана заявили, что не собираются ограничивать въезд в страну россиян, но предоставлять вид на жительство будут исключительно при наличии необходимых документов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.