Постпред РФ при Евросоюзе: под трибунал отправится киевский режим

Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов ответил Жозепу Боррелю, который поддержал идею трибунала над россиянами.

"Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — отметил дипломат.

Стоит отметить, что высказывая обвинения в сторону российских военнослужащих, глава евродипломатии не упомянул военные преступления, совершённые украинскими боевиками.