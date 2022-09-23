Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов ответил Жозепу Боррелю, который поддержал идею трибунала над россиянами.
"Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — отметил дипломат.
Стоит отметить, что высказывая обвинения в сторону российских военнослужащих, глава евродипломатии не упомянул военные преступления, совершённые украинскими боевиками.
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