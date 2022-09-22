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Зеленский резко отчитал западные страны: "Мы и без ваших танков сможем"

Мир

Владимир Зеленский эмоционально высказался о нежелании западных стран поставлять Украине танки.

Зеленский резко отчитал западные страны: "Мы и без ваших танков сможем"

Президент Украины обвинил западных партнёров в том, что они перекладываю ответственность друг на друга.

"Если не хотите давать танки, без обид — вы самостоятельное государство, не давайте. Но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не нужно. Каждый должен отвечать за себя", — выразил Зеленский своё возмущение.

Так украинский лидер отреагировал на заявления властей Германии о том, что они не могут предоставить танки Украине до тех пор, пока не будет принято единое решение западных союзников.

"Для нас танки сегодня это спасение наших людей. Мы и без ваших танков сможем", — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский издал указ о создании международного трибунала против России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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