Владимир Зеленский эмоционально высказался о нежелании западных стран поставлять Украине танки.
Президент Украины обвинил западных партнёров в том, что они перекладываю ответственность друг на друга.
"Если не хотите давать танки, без обид — вы самостоятельное государство, не давайте. Но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не нужно. Каждый должен отвечать за себя", — выразил Зеленский своё возмущение.
Так украинский лидер отреагировал на заявления властей Германии о том, что они не могут предоставить танки Украине до тех пор, пока не будет принято единое решение западных союзников.
"Для нас танки сегодня это спасение наших людей. Мы и без ваших танков сможем", — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский издал указ о создании международного трибунала против России.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.