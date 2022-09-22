Лавров обратил внимание на попустительство Запада в отношении преступлений Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился своим мнением относительно характера взаимоотношений Запада и украинского лидера Владимира Зеленского.

В ходе своего выступления на Совбезе ООН по Украине Лавров напомнил, что ВСУ с конца июня забрасывают жилые кварталы Донецка находящимися под запретом противопехотными минами "Лепесток", нарушая тем самым конвенцию 1997 года вместе со вторым протоколом Женевской конвенции, запрещающий мины без самоликвидаторов.

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что на все эти преступления в отношении мирных граждан Запад закрывает глаза, в результате чего киевские власти до сих пор остаются безнаказанными.

"Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", — сказал Лавров.