Экс-глава МИД Польши: Путин совершенно непредсказуем

Президент России Владимир Путин совершенно непредсказуем, считает бывший глава МИД Польши Дариуш Розати. Внешнеполитическое ведомство он возглавлял с 1995 по 1997 годы, сообщает EADaily.

По его мнению, президент России "заставил нас вернуться к самодостаточности, и глобализация, которую мы знали, заканчивается".

"До этого была пандемия Covid-19. В первую очередь нарушались цепочки поставок, которые были очень оптимальными, ведь производство осуществлялось в тех местах земного шара, где оно было самым дешёвым и быстрым. Итак, мы вступаем в новую эру. Эпоха повышенной самодостаточности и протекционизма", — заявил бывший глава МИД Польши.

При этом Розати несколько раз повторил, что "в конечном итоге Россия будет поставлена ​​на колени". Правда, когда это произойдёт, он не знает, может год, может три или пять. И у Запада ещё должно хватить настойчивости, уточняет Розати.

При этом, по его мнению, "следующие несколько лет, безусловно, будут трудными, особенно для Европы". США, рассуждает экс-министр, находятся в более комфортном положении, поскольку у них есть альтернативные топливно-энергетические варианты. А вот у Европы практически нет собственных топлива и энергии, кроме возобновляемых источников.

"Чтобы подавляющее большинство нашей энергии поступало из возобновляемых источников или из ядерной энергии — это, к сожалению, песня будущего", считает Дариуш Розати.

Что же касается российского президента, то, по словам экс-министра, Владимир Путин "совершенно непредсказуем и действует по совершенно чуждой нам логике".

По его мнению, Владимир Путин "не рассуждает с точки зрения общепризнанных выгод и издержек".

Напомним, накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлину сложно понять стратегию президента России.

"…мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает", — заявила Ламбрехт.