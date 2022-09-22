По мнению главы МИД КНР Ван И, затягивание конфликта на Украине не отвечает интересам участвующих в нём сторон. Об этом Ван И сообщил в ходе разговора с польским министром иностранных дел Збигневом Рау.
Министр выразил надежду на как можно более скорое окончание боевых действий и возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ.
Ван И добавил, что Китай, со своей стороны, будет делать всё от него зависящее для мирного урегулирования украинского конфликта.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.