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МИД Китая: затягивание украинского конфликта не на пользу всем сторонам

Мир

По мнению главы МИД КНР Ван И, затягивание конфликта на Украине не отвечает интересам участвующих в нём сторон. Об этом Ван И сообщил в ходе разговора с польским министром иностранных дел Збигневом Рау.

Министр выразил надежду на как можно более скорое окончание боевых действий и возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ.

Ван И добавил, что Китай, со своей стороны, будет делать всё от него зависящее для мирного урегулирования украинского конфликта.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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