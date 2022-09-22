МИД Китая: затягивание украинского конфликта не на пользу всем сторонам

По мнению главы МИД КНР Ван И, затягивание конфликта на Украине не отвечает интересам участвующих в нём сторон. Об этом Ван И сообщил в ходе разговора с польским министром иностранных дел Збигневом Рау.

Министр выразил надежду на как можно более скорое окончание боевых действий и возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ.

Ван И добавил, что Китай, со своей стороны, будет делать всё от него зависящее для мирного урегулирования украинского конфликта.