Глава ДНР Денис Пушилин отметил большой вклад украинского общественного и политического деятеля Виктора Медведчука, сделанный им в отношении состоявшихся ранее обменов военнопленными между РФ и Украиной.
"Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом условий, в которых они содержались", — сказал Пушилин.
Медведчук находился в плену на Украине. Киевскими властями ему были предъявлены обвинения в госизмене и пособничестве терроризму.
Ранее Пушилин сообщил, что из украинского плена в рамках обмена были освобождены 56 человек, 56-м был Медведчук.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.