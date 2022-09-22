Пушилин: Медведчук внёс особый вклад в обмены пленными, состоявшиеся ранее

Глава ДНР Денис Пушилин отметил большой вклад украинского общественного и политического деятеля Виктора Медведчука, сделанный им в отношении состоявшихся ранее обменов военнопленными между РФ и Украиной.

"Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом условий, в которых они содержались", — сказал Пушилин.

Медведчук находился в плену на Украине. Киевскими властями ему были предъявлены обвинения в госизмене и пособничестве терроризму.

Ранее Пушилин сообщил, что из украинского плена в рамках обмена были освобождены 56 человек, 56-м был Медведчук.