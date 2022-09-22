Силами Службы безопасности Украины (СБУ) велась подготовка к совершению покушения на главу Запорожской области Евгения Балицкого. В этом признался житель города Мелитополя, которого задержали сотрудники правоохранительных органов.
Задержанный сообщил, что покушение планировалось провести с участием рядовых граждан.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.