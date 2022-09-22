Гутерриш надеется, что РФ и Украина будут обменивать пленных "всех на всех"

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что, по его мнению, Россия и Украина будут осуществлять обмен военнопленными в формате "всех на всех" в будущем.

Гутерриш отметил, что международное сообщество одобрило взаимный обмен военнопленными между РФ и Украиной, и лично он поддерживает усилия, которые были приложены для этого обеими сторонами.

Об этом Гутерриш заявил на заседании Совбеза ООН по украинской повестке, прошедшем 22 сентября.