Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что, по его мнению, Россия и Украина будут осуществлять обмен военнопленными в формате "всех на всех" в будущем.
Гутерриш отметил, что международное сообщество одобрило взаимный обмен военнопленными между РФ и Украиной, и лично он поддерживает усилия, которые были приложены для этого обеими сторонами.
Об этом Гутерриш заявил на заседании Совбеза ООН по украинской повестке, прошедшем 22 сентября.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.