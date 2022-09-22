По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, со стороны ВСУ ведётся миномётный обстрел села Елизаветовки, находящегося в Глушковском районе.
Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Старовойт пообещал сообщить подробности произошедшего позже.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.