Старовойт: ВСУ обстреливают Елизаветовку в Курской области из миномётов

По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, со стороны ВСУ ведётся миномётный обстрел села Елизаветовки, находящегося в Глушковском районе.

Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Старовойт пообещал сообщить подробности произошедшего позже.