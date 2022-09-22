Дудчак оценил "формулу мира" Зеленского: "Украина — всадник без головы"

Все пункты, названные главой киевского режима Владимиром Зеленским, являются действиями Запада, которые направлены против России. США и Европа пытаются оказать воздействие на Москву руками украинцев. Об этом заявил политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя Pravda.Ru "формулу мира" лидера Незалежной.

Политолог прокомментировал первый пункт Зеленского о "наказании" России и отметил, что Запад пытается это сделать уже восемь лет с помощью экономических санкций.

Второй пункт о "защите жизней украинцев путём финансовой и военной помощи Киеву" Дудчак назвал смешным, поскольку в переводе на язык Зеленского это означает "дайте гроши".

"Это нежизнеспособное территориальное образование под названием "Украина" и так живёт на подачках, потому что экономика разрушена и до начала СВО. Восемь лет деиндустриализация, депопуляция. Теперь Зеленский говорит, что дайте денег, это спасёт наши жизни. Это, конечно, чушь собачья", — заявил политолог.

Предложение Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН говорит о том, что Запад хочет создать нечто новое на обломках международной организации под контролем США, убеждён Дудчак. Однако это усугубит мировые проблемы, поскольку у Вашингтона развяжутся руки. В таком случае всё человечество ожидают серьёзные последствия, считает политолог.

"Украина — это организм в коматозном состоянии. Если будет даже формально какое-то государство с несколькими областями под названием "Украина", это будет очень полезно для Запада, они будут вести это государство опосредованно в войну с Россией. Украина — ширма, всадник без головы. Он вроде в седле скачет, но за ним делают всё, что надо", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии Генассамблеи ООН представил "формулу мира". По его мнению, она состоит из пяти пунктов. К ним лидер Незалежной отнёс "наказание" России, в том числе санкции и лишение права вето в СБ ООН.

Вторым условием является предоставление Украине военной, финансовой поддержки и разведданных. В качестве третьего предусловия Зеленский назвал восстановление территориальной целостности Украины, четвёртым — предоставление гарантий безопасности. Пятым элементом, по словам президента, является "приверженность стран к оказанию помощи Украине".