Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МО Украины: ВС РФ уничтожили буксир в Очакове с помощью "Shahed-136"
Решение по использованию карт "Мир" в Турции будет принято Эрдоганом 23 сентября
Каменнов: Китай не планирует атаковать Тайвань
В Госдуме рассмотрят возможность предоставления кредитных каникул мобилизованным
Депутат ДНР Бердический: обстрелами Донецка Киев хочет помешать референдуму
Байден "пообщался с невидимкой" на сцене в Нью-Йорке
В МИД Индии высказались о конфликте на Украине: нужен диалог
Экономист Заборцев о ситуации на валютном рынке: Прыжки курса рубля закончились
Пушилин: ко всем военнопленным ДНР украинские националисты применяют пытки

Дудчак оценил "формулу мира" Зеленского: "Украина — всадник без головы"

Мир

Все пункты, названные главой киевского режима Владимиром Зеленским, являются действиями Запада, которые направлены против России. США и Европа пытаются оказать воздействие на Москву руками украинцев. Об этом заявил политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя Pravda.Ru "формулу мира" лидера Незалежной.

Дудчак оценил "формулу мира" Зеленского: "Украина — всадник без головы"

Политолог прокомментировал первый пункт Зеленского о "наказании" России и отметил, что Запад пытается это сделать уже восемь лет с помощью экономических санкций.

Второй пункт о "защите жизней украинцев путём финансовой и военной помощи Киеву" Дудчак назвал смешным, поскольку в переводе на язык Зеленского это означает "дайте гроши".

"Это нежизнеспособное территориальное образование под названием "Украина" и так живёт на подачках, потому что экономика разрушена и до начала СВО. Восемь лет деиндустриализация, депопуляция. Теперь Зеленский говорит, что дайте денег, это спасёт наши жизни. Это, конечно, чушь собачья", — заявил политолог.

Предложение Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН говорит о том, что Запад хочет создать нечто новое на обломках международной организации под контролем США, убеждён Дудчак. Однако это усугубит мировые проблемы, поскольку у Вашингтона развяжутся руки. В таком случае всё человечество ожидают серьёзные последствия, считает политолог.

"Украина — это организм в коматозном состоянии. Если будет даже формально какое-то государство с несколькими областями под названием "Украина", это будет очень полезно для Запада, они будут вести это государство опосредованно в войну с Россией. Украина — ширма, всадник без головы. Он вроде в седле скачет, но за ним делают всё, что надо", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии Генассамблеи ООН представил "формулу мира". По его мнению, она состоит из пяти пунктов. К ним лидер Незалежной отнёс "наказание" России, в том числе санкции и лишение права вето в СБ ООН.

Вторым условием является предоставление Украине военной, финансовой поддержки и разведданных. В качестве третьего предусловия Зеленский назвал восстановление территориальной целостности Украины, четвёртым — предоставление гарантий безопасности. Пятым элементом, по словам президента, является "приверженность стран к оказанию помощи Украине".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Власть
Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян

Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.

Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Силовые структуры
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Мир. Новости мира
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Силовые структуры
Зеленский: "Я не верю, что Россия применит ядерное оружие"
Любовь Степушова Если падёт русский мир, падёт и сербский. Додик не отдаст Балканы НАТО Любовь Степушова Ольга Лебедева Особенности российской информполитики: без эмоций даже об обмене пленными Ольга Лебедева Андрей Николаев Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Кива: Зеленский сообщил о готовности проведения референдумов на Западной Украине
Силовые структуры
В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Силовые структуры
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Последние материалы
Читатели Daily Mail призвали Байдена не совать нос в британскую политику
В ЛНР жители живо интересуются референдумом о вхождении в состав РФ
Боевики ВСУ бегут из восточной части Артёмовска
Пушилин: обмен пленными специально провели до референдума
В Белоруссии будут выявлять россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации
Twitch заблокировал российского стримера за трансляцию с горячей ванной
Психолог: снизить тревогу из-за мобилизации поможет описание всех исходов
В Совфеде готовы в любое время обсудить закон о соцгарантиях мобилизованным
Клинцевич: Моравецкий — ручная собачка США
Леонков заявил, что у России уже готов эффективный ответ РСЗО HIMARS на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников