Депутат ДНР Бердический: обстрелами Донецка Киев хочет помешать референдуму

По мнению депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, ВСУ обстреливают Донецк, потому что киевские власти хотят заставить его жителей бояться и отказаться от голосования на референдуме о вхождении в состав РФ.

Бердичевский уверен, что удары по Донецку со стороны украинских националистов будут наноситься всё чаще.

"Киеву нужно как можно больше напугать людей, создать панику, чтобы люди выехали, чтобы сорвать референдум, потом рассказывать, что никто не ходил никуда, не голосовал", — объяснил депутат ДНР в беседе с журналистами.

Бердичевский призвал жителей Республики быть осторожнее, и не покидать дом без необходимости.