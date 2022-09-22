В МИД Индии высказались о конфликте на Украине: нужен диалог

Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи напомнил во время брифинга, что его страна всегда выступала за немедленную остановку боевых действий и разрешение конфликта на Украине дипломатическим путём.

Багчи отметил, что об этой позиции индийских властей касательно событий на Украине говорил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС, состоявшегося в Самарканде.

Багчи подчеркнул, что Индия всегда выступала за "уважение суверенитета и территориальной целостности стран".