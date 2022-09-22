Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи напомнил во время брифинга, что его страна всегда выступала за немедленную остановку боевых действий и разрешение конфликта на Украине дипломатическим путём.
Багчи отметил, что об этой позиции индийских властей касательно событий на Украине говорил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС, состоявшегося в Самарканде.
Багчи подчеркнул, что Индия всегда выступала за "уважение суверенитета и территориальной целостности стран".
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.